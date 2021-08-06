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Робот-воспитатель устроился на работу в детский сад

14:46
  • пятница
  • 06 августа 2021

Он поможет малышам развить навыки проектирования

Первый в России робот-воспитатель устроился на работу в детский сад Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Как сообщили РИА Новости в компании "Промобот", он устроился в дошкольное учреждение "Журавушка". Робот будет помогать воспитателям в преподавании основ робототехники. Эта дисциплина будет развивать у малышей креативное мышление, навыки проектирования, а также даст представление о базовом строении робота.

"Дети удивительно осваивают новые технологии - они понимают, как общаться с роботом, всего за несколько минут. Нам кажется важным развивать этот навык уже в детском саду - эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, потому что технологии растут невероятно быстро", - объяснили в компании.

Ранее другой робот-воспитатель устроился на работу в детский сад Воронежа.

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