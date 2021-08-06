Светлана Разворотнева наладит работу Московской торгово-промышленной палаты в сфере ЖКХ

Она возглавила соответствующий комитет

Советник мэра по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева возглавила Комитет Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Она будет развивать инициативы по совершенствованию работы палаты с профессиональными сообществами из сферы ЖКХ.

"Светлана Разворотнева - известный эксперт с большим опытом участия в совершенствовании системы российского ЖКХ со стороны гражданского общества. Её приход поможет перезапустить работу МТПП с предпринимательским сообществом", - рассказал президент МТПП Владимир Платонов.

В свою очередь, Разворотнева назвала основные задачи в своем новом статусе: "Медиация отношений граждан и представителей сферы ЖКХ, решение вопросов о лицензировании эксплуатирующих организаций, финансирования и поощрения лучших, профессиональная подготовка сотрудников отрасли и повышение её престижа – наши общие задачи и мы будем добиваться их решения".

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