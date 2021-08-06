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Япония вновь обновила максимум по росту заболеваемости COVID-19

14:44
  • пятница
  • 06 августа 2021

В Токио заболели 4515 человек

В Японии за сутки зарегистрировали 15645 случаев заражения коронавирусной инфекцией - это самый большой показатель с начала пандемии, передает канал NHK.

В Токио, где сейчас идут Олимпийские игры, заболели 4515 человек. В среднем за неделю рост заражений в городе составил 152,7%.

Уточняется, что число инфицированных в Японии превысило рубеж в миллион - 1002805.

В Токио, на Окинаве, в Сайтаме, Тибе, Канагаве и Осаке сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.

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