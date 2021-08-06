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В России выросло производство устриц

14:43
  • пятница
  • 06 августа 2021

Выращивают их в основном на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и Крыму

Как сообщили в пятницу в Росрыболовстве, в первом полугодии марикультурные предприятия страны вырастили 4400 тонн устриц - на 12% больше, чем за январь-июнь 2020-го.
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Отмечается, что выращивают устриц в России в основном на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и Крыму.

"Рост поставок на внутренний рынок наблюдается уже более пяти лет", - заметили в ведомстве.

Там добавили, что сформировалась тенденция в условиях совершенствования нормативно-правовой базы в области аквакультуры и импортозамещения.

Устрицы добываются в основном в заливе Петра Великого (Приморский край). Основные скопления сосредоточены в прогреваемых мелководных бухтах и лагунах.

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