В России выросло производство устриц

Выращивают их в основном на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и Крыму
Как сообщили в пятницу в Росрыболовстве, в первом полугодии марикультурные предприятия страны вырастили 4400 тонн устриц - на 12% больше, чем за январь-июнь 2020-го.
Отмечается, что выращивают устриц в России в основном на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и Крыму.
"Рост поставок на внутренний рынок наблюдается уже более пяти лет", - заметили в ведомстве.
Там добавили, что сформировалась тенденция в условиях совершенствования нормативно-правовой базы в области аквакультуры и импортозамещения.
Устрицы добываются в основном в заливе Петра Великого (Приморский край). Основные скопления сосредоточены в прогреваемых мелководных бухтах и лагунах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram