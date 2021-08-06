После убийства семьи в Хакасии возбудили дело о халатности

В Джирим зарезали пятерых человек

После убийства в хакасском селе Джирим семьи из пяти человек возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, сообщила прокуратура республики.

Уточняется, что в адрес начальника территориального отдела полиции не было направлено уведомление о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района. Кроме того, не были не приняты меры к установлению оснований для постановки на профилактический учет.

5 августа в селе Джирим в частном доме обнаружили тела хозяйки, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга. У всех были колото-резаные ранения. Вскоре задержали жителя Ширинского района Федора Панова 1985 года рождения. Он признался в убийствах, рассказав, что пошел на это из-за ревности.

Суд арестовал Панова на два месяца.

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