ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После убийства семьи в Хакасии возбудили дело о халатности

15:00
  • пятница
  • 06 августа 2021

В Джирим зарезали пятерых человек

После убийства в хакасском селе Джирим семьи из пяти человек возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, сообщила прокуратура республики.
"Отсидел за убийство другой семьи": подробности массовой резни в Хакасии

Уточняется, что в адрес начальника территориального отдела полиции не было направлено уведомление о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района. Кроме того, не были не приняты меры к установлению оснований для постановки на профилактический учет.

5 августа в селе Джирим в частном доме обнаружили тела хозяйки, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга. У всех были колото-резаные ранения. Вскоре задержали жителя Ширинского района Федора Панова 1985 года рождения. Он признался в убийствах, рассказав, что пошел на это из-за ревности.

Суд арестовал Панова на два месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Федор Панов (справа), обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек
Федор Панов (справа), обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.