Подмосковье выполнило план по вакцинации на 80%

Вакцину получили три миллиона граждан

Власти Подмосковья сообщили, что им удалось выполнить план по вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 80%. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

"Единственный надежный способ защиты — пройти вакцинацию. Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более трех миллионов человек", — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что ковид никуда не ушел, поэтому гражданам и системе здравоохранения нельзя расслабляться.

"Да, количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус всё так же опасен", - отметила Стригункова.

Ранее Подмосковье получило более 3,4 миллиона доз вакцины от COVID-19. Чтобы пройти вакцинацию в регионе, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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