Главный тренер "Динамо" пошутил о переходе Месси

Аргентинский форвард ранее покинул "Барселону"

В ходе пресс-конференции главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварца спросили, есть ли вероятность перехода в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который днем ранее покинул "Барселону".

"Насколько я знаю, Лионель Месси в Москве, он уже встречался с Желько Булачем (спортивный директор "Динамо" - прим.ред.). Посмотрим, что из этого выйдет", - ответил Шварц (цитата по "Интерфаксу").

После этого он добавил, что сказанное им - шутка, а у Месси, по его мнению, уже есть понимание относительно места продолжения карьеры.

"Я не думаю, что он возьмет телефон и сейчас будет разговаривать с Желько Булачем", - уточнил специалист.

После двух туров "Динамо" идет на третьем месте в чемпионате России. В воскресенье команду ожидает московское дерби против ЦСКА.

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