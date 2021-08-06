Путин поручил следить за доходами бедных россиян

Президент потребовал от правительства принять дополнительные меры соцподдержки при необходимости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития", — говорится в поручении.

Глава государства потребовал изменить показатели Единого плана по достижению национальных целей, предусмотрев выход на рост населения по итогам 2024, достижение показателя продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 и корректировку показателя бедности с учетом фактически достигнутой положительной динамики.

Путин также поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов бедных россиян и при необходимости принять дополнительные меры социальной поддержки.

"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", — говорится в сообщении. Доклад по этой теме должен быть представлен 1 ноября, далее — один раз в полгода.

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