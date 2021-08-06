Названа причина смертельного ДТП в Ростовской области

Столкнулись два грузовых и семь легковых авто

Представитель управления ГИБДД по Ростовской области рассказал журналистам подробности аварии с девятью автомобилями на 1070 километре трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе.

"По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

ДТП произошло в пятницу днем. Столкнулись два грузовых и семь легковых авто. Погибли четыре человека, еще пять пострадали.

Прокуратура начала проверку. На место ЧП выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.

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