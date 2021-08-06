СК задержал двоих сотрудников ИВС в Истре после побега заключенных

Сбежать удалось пятерым
Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила о задержании двух сотрудников ИВС в подмосковной Истре после побега оттуда заключенных.
"Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек", - сообщила Врадий (цитата по ТАСС).
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Из ИВС сбежали пять заключенных - в том числе обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди.
Оружия у сбежавших нет. СМИ пишут, что организовать побег помогли сообщники на свободе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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