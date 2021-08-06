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В Крыму произошла стрельба

16:10
  • пятница
  • 06 августа 2021

В прохожих стрелял нетрезвый пенсионер

В Феодосии задержали нетрезвого пенсионера, который устроил стрельбу в одном из микрорайонов города.

Правонарушитель обстрелял прохожих с балкона своего дома. Предположительно, мужчина владел пневматической винтовкой. По счастливой случайности в результате его действий никто не пострадал, сообщается на сайте крымского управления Росгвардии.

"На месте инцидента росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции пресекли действия агрессивно настроенного 67-летнего правонарушителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. У задержанного изъят предмет, схожий с пневматической винтовкой", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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