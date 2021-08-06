В Греции борются с 56 природными пожарами

Эвакуированы 13 населенных пунктов

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас сообщил, что по всей стране пожарные борются с 56 природными пожарами.

"На данный момент по всей Греции существует 56 бушующих пожаров, а со специального номера 112 были отправлены 13 сообщений об эвакуации населенных пунктов и вывозе жителей из мест, находящихся в опасности", - сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Он при этом предупредил о возможном ухудшении ситуации - ожидается усиление ветра.

Фронты огня находятся по обе стороны автомагистрали Афины - Салоники в районе населенных пунктов Афиднес, Иппократио Политиа, Агиос Стефанос. Сейчас пламя движется в направлении озера Марафон.

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