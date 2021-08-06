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В Иркутске ввели режим ЧС

16:35
  • пятница
  • 06 августа 2021

Из-за высокого уровня грунтовых вод

Пресс-служба администрации Иркутска сообщила о режиме чрезвычайной ситуации на части территории города.
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"Это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что подтоплены в том числе частные дома. Развернуты пункты временного размещения, в готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники.

Усилен экологический контроль, созданы резервы горюче-смазочных материалов и песчано-гравийной смеси.

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