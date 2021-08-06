ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов года

16:32
  • пятница
  • 06 августа 2021

Проектом года признана реставрация Северного речного вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем строителя и вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Проектом года признана реставрация Северного речного вокзала.

По словам мэра, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и экономикой, строительный комплекс набирает темпы развития. "И сегодня динамика строительства, объемы нисколько не меньше, чем в докризисном 2019 году… И по этим наградам, и по этим объектам мы видим не отдельные какие-то кусочки или фрагменты этой мозаики. Мы видим, что все эти объекты вписаны в систему развития города, в огромные системные проекты, которыми мы с вами занимаемся годами", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что строящиеся сегодня дома сами по себе являются украшением районов. Даже объекты социального назначения, по словам мэра, которые, казалось бы, тоже должны быть стандартными, сегодня таковыми не являются.

Также Собянин рассказал об уникальных новых объектах и реставрации старых. "Среди новых проектов - замечательный проект "Остров мечты", такой московский "Диснейленд"… И, конечно, старые проекты, старые здания. В них необходимо тоже вкладывать душу, чтобы они оживали. Такое возрождение произошло с уникальным обьектом под названием "Северный речной вокзал", такой легендой, воспоминанием о прошлом Москвы", - подчеркнул мэр.

Ранее Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.