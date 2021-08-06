Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов года

Проектом года признана реставрация Северного речного вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем строителя и вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Проектом года признана реставрация Северного речного вокзала.

По словам мэра, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и экономикой, строительный комплекс набирает темпы развития. "И сегодня динамика строительства, объемы нисколько не меньше, чем в докризисном 2019 году… И по этим наградам, и по этим объектам мы видим не отдельные какие-то кусочки или фрагменты этой мозаики. Мы видим, что все эти объекты вписаны в систему развития города, в огромные системные проекты, которыми мы с вами занимаемся годами", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что строящиеся сегодня дома сами по себе являются украшением районов. Даже объекты социального назначения, по словам мэра, которые, казалось бы, тоже должны быть стандартными, сегодня таковыми не являются.

Также Собянин рассказал об уникальных новых объектах и реставрации старых. "Среди новых проектов - замечательный проект "Остров мечты", такой московский "Диснейленд"… И, конечно, старые проекты, старые здания. В них необходимо тоже вкладывать душу, чтобы они оживали. Такое возрождение произошло с уникальным обьектом под названием "Северный речной вокзал", такой легендой, воспоминанием о прошлом Москвы", - подчеркнул мэр.

Ранее Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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