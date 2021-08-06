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Российские гандболистки вышли в олимпийский финал

16:47
  • пятница
  • 06 августа 2021

Решающий матч пройдет 8 августа

В полуфинале летних Олимпийских игр женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии. Матч завершился со счетом 27:26. Решающая встреча состоится в последний день ОИ - 8 августа. Россиянки сыграют с француженками.

К настоящему моменту у российской команды 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых наград. Команда ОКР идет в общем зачете пятой, уступая Великобритании, Японии, США и Китаю.

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