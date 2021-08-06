ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогеру Хованскому продлили арест

17:07
  • пятница
  • 06 августа 2021

Против него возбуждено дело об оправдании терроризма

В пятницу Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей видеоблогеру Юрию Хованскому, передает ТАСС.
Блогер Литвин проехал на авто по ресторану и снес стол (видео)

Сам Хованский просил перевести его под домашний арест. Как отметил на суде следователь, сбор доказательств по делу еще не завершен.

Блогера задержали в начале июня в Петербурге. Возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

Уже оказавшись под стражей, Хованский извинился за песню про захват заложников во время мюзикла "Норд-Ост". По его словам, то, что он спел, "ужасная ошибка, отвратительно и не имеет оправдания".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Юрий Хованский
Юрий Хованский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.