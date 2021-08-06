Блогеру Хованскому продлили арест

Против него возбуждено дело об оправдании терроризма

В пятницу Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей видеоблогеру Юрию Хованскому, передает ТАСС.

Сам Хованский просил перевести его под домашний арест. Как отметил на суде следователь, сбор доказательств по делу еще не завершен.

Блогера задержали в начале июня в Петербурге. Возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

Уже оказавшись под стражей, Хованский извинился за песню про захват заложников во время мюзикла "Норд-Ост". По его словам, то, что он спел, "ужасная ошибка, отвратительно и не имеет оправдания".

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