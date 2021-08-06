Сборная России завоевала четыре медали в 14-й день Олимпиады

Золотую медаль принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков

Новый день и новые награды. Четыре медали различного достоинства завоевали сегодня российские спортсмены на Олимпиаде в Токио. Успех - в боксе и велогонках. И настоящий триумф - в вольной борьбе. Наш атлет Заурбек Сидаков не оставил ни единого шанса сопернику из Белоруссии, всухую выиграв бой в весовой категории до 74 килограммов.

Итоговый счет 7:0 для России означает 17-ю золотую медаль в копилку нашей сборной. Ее принес борец вольным стилем в весе до 74 килограммов. В финале он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова. В Токио Сидаков приехал в статусе сильнейшего борца планеты - за плечами две подряд победы на последних чемпионатах мира. Соперник тоже опытный и титулованный - чемпион Европы. Но именно выступление нашего борца комментаторы однозначно назвали доминирующим и не имеющим равных на борцовских турнирах в Токио. Сидаков давил и выдавливал Кадимагомедова за ковер до победного, а сам стоял как глыба, успешно пресекая попытки повалить себя. И только после финальной сирены дал волю чувствам: не сдержал слез, обмотался флагом и поцеловал ковер, принесший золото ему и стране.

В родном для Сидакова Беслане накал эмоций не меньше. От напряженно-звенящей тишины во время турнира до криков, плясок и подбрасываний отца чемпиона на руках после победы. В родительском доме собрались родственники, близкие друзья и соседи. Здесь хорошо знают, какие усилия пришлось приложить Заурбеку, чтобы добраться до спортивного Олимпа. После теракта в бесланской школе родители перестали отпускать сына на тренировки - до спортзала нужно было каждый день идти 2 часа пешком. Без любимой борьбы он продержался год. Вернулся, чтобы дальше идти только вперед.

"Сидаковы первые на всей планете! Заурбек - олимпийский чемпион! Это самый лучший момент в моей жизни", - сказал отец спортсмена Казбек Сидаков.

А это кадры боя еще одного российского призера. Боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады в весе до 91 килограмма. В финальном поединке по решению судей он уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам. В активе нашего спортсмена - победа на чемпионате мира и Европейских играх 2019 года, а также серебро чемпионата Европы-2017. Сам он считает, что доминировал по стилю ведения в финале Токио, а соперник, четырехкратный чемпион мира и победитель Игр в Рио, скорее не боксировал, а двигался по рингу. Но с судьями не поспоришь.

В родном Дагестане за поединком смотрели, затаив дыхание: женщины нервно сжимали руки, мужчины - с несвойственным этому народу молчанием. Теперь, когда результаты известны, мама готовится встречать сына с хинкали. Отец и дядя - поздравлять с высоким достижением.

"Сколько у нас там, 8 миллиардов население, а на Олимпиаду попадает малок количество. И из такого маленького уголка земли, в его селении пара домов, добраться до Олимпиады и вторым стать - это гордиться надо. Мы гордимся и надеемся, что дальше будет еще лучше. Он очень целеустремленный парень, он видит цель, задачи. Он не сдастся. Он психологически очень устойчивый парень", - сказал Курбан Курбанов, дядя Муслима Гаджимагомедова.

Сегодняшний день принес в копилку России и две бронзовые медали. Боксер Зенфира Магомедалиева стала третьей в весовой категории до 75 килограммов. Получив преимущество в первых двух раундах боя, третий соперница из Китая просто пробегала по рингу. В секцию бокса Магомедалиева пришла, чтобы похудеть. Причем, довольно поздно для профессионального спорта - в 23 года. В составе нашей женской сборной по боксу только она добралась до олимпийской медали.

Наши велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзу в дисциплине мэдисон. По набранным очкам уступили спортсменкам Великобритании и Дании. Итого у нашей сборной в Токио - 62 медали. 17 из них - высшей пробы. И есть вполне определенные шансы на награды еще в нескольких видах. Сестры Дина и Арина Аверины пробились в финал соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Он состоится 7 августа. Наши синхронистски с лучшим результатом по итогам технической программы также вышли в финал. Поболеть за них страна сможет так же в субботу.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисов, "ТВ Центр".

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