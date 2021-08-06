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Путин осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области

17:52
  • пятница
  • 06 августа 2021

Президент облетел их на вертолете

Президент России Владимир Путин прибыл сегодня с  рабочей поездкой на Южный Урал. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Челябинской области президент осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы. Он облетел их на вертолете. В данный момент глава государства  проводит совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. По словам Путина, власти научились достаточно оперативно реагировать на природные ЧС, но сбои бывают.

"Мы совсем недавно, две недели назад, обсуждали с правительством вопросы, связанные с природными пожарами в России в различных регионах страны. Как известно, из-за рекордной жары и засухи с бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области. Пострадала также Челябинская область", - заявил Путин на совещании в пятницу.

Путин также посетит Абзелиловский район Башкирии, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс". Открытие этого предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

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