РГУ нефти и газа будет сотрудничать с известным эрудитом Анатолием Вассерманом

Публицист начнет преподавать "Основы системного и критического мышления"

Публицист Анатолий Вассерман начнет преподавать "Основы системного и критического мышления" в РГУ нефти и газа имени Губкина. Курс поможет студентам научиться выстраивать цепочки рассуждений, опираясь на уже известные закономерности и сведения.

Вассерман объяснил, что многие задания в рамках дисциплины будут построены в формате вопросов интеллектуальных игр, некоторые даже будут дублировать их. "Благо, единая база вопросов уже давным-давно перевалила за 300 тысяч. Так что мы смогли найти в ней многое, что на наш взгляд пригодно для учебного материала", - подчеркнул эрудит.

Однако новый курс будет включать в себя и множество различных методик творческого мышления: от "мозгового штурма" до теории развития изобретательской деятельности Альтшуллера.

Анатолий Вассерман - победитель многих интеллектуальных состязаний, автор и редактор книг по апгрейду мышления. В августе 2021 года выходит учебник "Системное и критическое мышление" под общей редакцией Вассермана.

3 августа Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы.

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