Толстой: Комфортное общественное пространство появится рядом с ТПУ "Люблино"

Среди планов - уютный зеленый уголок с газонами, дорожками и освещением

На встрече с жителями района Люблино депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой рассказал о планах по созданию общественного пространства возле станции метро "Люблино".

"Идея заключается в том, чтобы из метро сделать подземный выход сюда, ближе к домам, чтобы, минуя неудобные лестницы, можно было выйти к скверу и домам", - отметил парламентарий.

Он добавил, что будет обустроен проход с широким тротуаром из светлого камня, также в планах - уютный зеленый уголок с ухоженными газонами и кустарниками, дорожками, лавочками и освещением.

Чтобы избежать скопления людей в часы пик, будет увеличена зона автобусных остановок. Дворы рядом с будущим транспортным объектом оборудуют удобными съездами для маломобильных граждан и мам с колясками, а также пандусами.

При этом там устанавливаются новые площадки с безопасным покрытием для детей, создаются дополнительные парковочные места.

Кроме того, ожидается появление двух подземных переходов. Новый транспортный узел сделает навигацию для пассажиров более безопасной и удобной: они смогут легко пересесть с одного вида транспорта на другой.

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