ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, на что потратили бы миллион долларов

17:51
  • пятница
  • 06 августа 2021

Почти половина опрошенных готова отдать выигранные в лотерее деньги на благотворительность

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 43% россиян потратили бы выигранный в лотерее миллион долларов на благотворительность.
ВЦИОМ озвучил процент счастливых россиян

"Половина россиян выигрыш в миллион долларов потратили бы на квартиру/обучение/отдых, каждый десятый сообщил, что отложит "на черный день", каждый третий вложит их ради увеличения дохода и 43% отправят на благотворительность", - отметили аналитики.

Уточняется, что в 2006 году миллион на благотворительность были готовы отдать только 11% респондентов. Доля тех, кто хотел бы вложить деньги, увеличилась за 15 лет в три раза.

Вместе с тем 25% уточнили, что вложили бы деньги при доходности не менее 30%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка у банкомата
Девушка у банкомата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.