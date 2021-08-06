Россияне рассказали, на что потратили бы миллион долларов

Почти половина опрошенных готова отдать выигранные в лотерее деньги на благотворительность

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 43% россиян потратили бы выигранный в лотерее миллион долларов на благотворительность.

"Половина россиян выигрыш в миллион долларов потратили бы на квартиру/обучение/отдых, каждый десятый сообщил, что отложит "на черный день", каждый третий вложит их ради увеличения дохода и 43% отправят на благотворительность", - отметили аналитики.

Уточняется, что в 2006 году миллион на благотворительность были готовы отдать только 11% респондентов. Доля тех, кто хотел бы вложить деньги, увеличилась за 15 лет в три раза.

Вместе с тем 25% уточнили, что вложили бы деньги при доходности не менее 30%.

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