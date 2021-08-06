Полиция задержала напавшего на пассажиров поезда в Токио

Он прятался в одном из круглосуточных магазинов

В одном из круглосуточных магазинов Токио задержан мужчина, ранее в пятницу напавший с ножом на пассажиров поезда в одном из районов города. Об этом пишет агентство Kyodo.

Уточняется, что мужчина сам сообщил работнику магазина о совершенном им преступлении, после чего тот вызвал полицию.

Инцидент произошел в вагоне поезда железнодорожной ветки "Одакю". Пострадали 10 человек - несколько получили ножевые ранения, некоторые травмировались при падении, когда убегали.

Всех пассажиров эвакуировали. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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