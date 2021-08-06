ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция задержала напавшего на пассажиров поезда в Токио

18:11
  • пятница
  • 06 августа 2021

Он прятался в одном из круглосуточных магазинов

В одном из круглосуточных магазинов Токио задержан мужчина, ранее в пятницу напавший с ножом на пассажиров поезда в одном из районов города. Об этом пишет агентство Kyodo.
Неизвестный ранил ножом двух человек в немецком Эрфурте

Уточняется, что мужчина сам сообщил работнику магазина о совершенном им преступлении, после чего тот вызвал полицию.

Инцидент произошел в вагоне поезда железнодорожной ветки "Одакю". Пострадали 10 человек - несколько получили ножевые ранения, некоторые травмировались при падении, когда убегали.

Всех пассажиров эвакуировали. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры поезда в Токио
Пассажиры поезда в Токио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.