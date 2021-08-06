Российские авиакомпании получили допуски на полеты на курорты Египта

Это в том числе "Аэрофлот", "Победа" и S7

Как следует из материалов Росавиации, на которые ссылается ТАСС, допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight.

Открыть полеты они смогут, как только оперативный штаб увеличит частоту выполнения рейсов по этим направлениям.

Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа. Пока что на каждом из маршрутов выполняться будут пять рейсов в неделю.

Ранее в июле президент России Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, запрещавший чартерные полеты на курорты Египта. Приостановлены полеты были после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом.

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