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Путин призвал решать вопросы по имуществу после ЧС в пользу людей

18:50
  • пятница
  • 06 августа 2021

Президент проводит совещание о ситуации с пожарами и паводками в российских регионах

В ходе совещания о ситуации с пожарами и паводками в российских регионах президент Владимир Путин обозначил принцип, которым должны руководствоваться власти.
Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в России

"Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

По словам российского лидера, ситуации бывают вплоть до криминальных, тогда может быть востребовано и судебное разбирательство, но в целом надо руководствоваться принципом заботы о людях.

"Прошу всех коллег, которые присутствуют здесь, и тех, кого нет сейчас на связи, исходить из этой логики", - подчеркнул Путин.

Ранее в пятницу президент прибыл сегодня с рабочей поездкой на Южный Урал. В Челябинской области он осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы, облетев их на вертолете.

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