ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Там дымит еще": Путин поручил главе Карелии заняться тушением пожаров

18:48
  • пятница
  • 06 августа 2021

К ситуации необходимо "повнимательнее присмотреться", указал президент

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на то, что проблема с лесными пожарами в регионе еще не решена.

Путин осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области
Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в России

"Люди оттуда тоже сигнализируют. Повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще. Дымит", - заявил Путин на совещании о ситуации с пожарами и паводками.

Власти региона ранее сообщили, что все лесные пожары ликвидированы в Карелии. Их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров.

В пятницу Путин прилетел в Челябинскую область. Глава государства облетел на вертолете пострадавшие от огня районы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.