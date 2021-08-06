"Там дымит еще": Путин поручил главе Карелии заняться тушением пожаров

К ситуации необходимо "повнимательнее присмотреться", указал президент

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на то, что проблема с лесными пожарами в регионе еще не решена.

"Люди оттуда тоже сигнализируют. Повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще. Дымит", - заявил Путин на совещании о ситуации с пожарами и паводками.

Власти региона ранее сообщили, что все лесные пожары ликвидированы в Карелии. Их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров.

В пятницу Путин прилетел в Челябинскую область. Глава государства облетел на вертолете пострадавшие от огня районы.

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