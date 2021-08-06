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Суперкубок УЕФА будет судить российский арбитр

19:05
  • пятница
  • 06 августа 2021

Матч состоится 11 августа

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что матча за Суперкубок УЕФА 11 августа в Белфасте будет судить российский арбитр Сергей Карасев.

Разыграют трофей английский "Челси" и испанский "Вильярреал". Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

42-летний Карасев является судьей Международной федерации футбола с 2010 года, с 2013-го входит в элитную категорию арбитров УЕФА.

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