Голикова озвучила свежие данные по количеству привитых россиян

Москва среди лидеров по охвату населения вакцинацией

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом от коронавируса вакцинировано более 39 миллионов россиян.

"На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 миллионов человек, двумя компонентами - более 30 миллионов человек", - отметила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что Москва, Московская область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ и Чечня находятся среди лидеров по охвату населения вакцинацией.

Массовая прививочная кампания идет в России с 18 января. Зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram