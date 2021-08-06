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Голикова озвучила свежие данные по количеству привитых россиян

19:27
  • пятница
  • 06 августа 2021

Москва среди лидеров по охвату населения вакцинацией

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом от коронавируса вакцинировано более 39 миллионов россиян.
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"На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 миллионов человек, двумя компонентами - более 30 миллионов человек", - отметила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что Москва, Московская область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ и Чечня находятся среди лидеров по охвату населения вакцинацией.

Массовая прививочная кампания идет в России с 18 января. Зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова.

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