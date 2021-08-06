ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД назначило награду за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди

19:56
  • пятница
  • 06 августа 2021

Полиция заплатит один миллион рублей за помощь в розыске преступника

МВД назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, который сбежал утром в пятницу из изолятора Истры. Он обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

СК задержал двоих сотрудников ИВС в Истре после побега заключенных
После побега заключенных из ИВС возбудили дело

"Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет. 6 августа 2021 года обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра Московской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мавриди, позвонить по телефонам: 02; +74959945064 или +74956097706. Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.

6 августа из изолятора Истры сбежали Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Мавриди
Александр Мавриди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.