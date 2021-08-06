МВД назначило награду за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди

Полиция заплатит один миллион рублей за помощь в розыске преступника

МВД назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, который сбежал утром в пятницу из изолятора Истры. Он обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

"Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет. 6 августа 2021 года обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра Московской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мавриди, позвонить по телефонам: 02; +74959945064 или +74956097706. Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.

6 августа из изолятора Истры сбежали Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.

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