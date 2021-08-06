Минтруд объяснил снижение уровня бедности в России

С 14,4% до 12,1% во втором квартале 2021 года

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты России сообщили, что снижение уровня бедности в стране (с 14,4% до 12,1% во втором квартале) связано, в частности, со стабилизацией рынка труда.

"Обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малообеспеченных семей с детьми", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Там добавили, что с 1 апреля 2021 года начали действовать новые правила по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте трех-семи лет. Кроме того, существенно снизился уровень безработицы.

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