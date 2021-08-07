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В России выявлено 22320 новых случаев коронавируса

12:05
  • суббота
  • 07 августа 2021

Продолжает действовать масочный режим

За сутки в России зафиксировано 22 320 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 6 424 884 человека с COVID-19, умерло 164 094 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 235 больных, всего в столице 1 524 439 инфицированных, скончались 26 126 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе Роспотребнадзор разъяснил требования по ношению масок. Использовать их при нахождении на улице не нужно. Масочный режим на открытых пространствах действует только во время проведения массовых мероприятий, сообщила глава ведомства Анна Попова.

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