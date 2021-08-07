В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

Вакцинация помогает избежать тяжёлого течения болезни

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 576 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 386 453.

На этой неделе в Министерстве обороны завершена прививочная кампания. Как сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, российские вооружённые силы полностью завершили вакцинацию три месяца назад, а сейчас идёт ревакцинация. По словам министра, в армии вакцинировано почти полтора миллиона человек.

По данным на 7 августа, в России диагноз COVID-19 поставлен 6 424 884 пациентам, умерли с начала пандемии 164 094 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 524 439, в мире более 201 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,2 миллиона человек.

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