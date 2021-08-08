Число заболевших коронавирусом в мире превысило 202 миллиона

Больше всего инфицированных зафиксировано в США

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 202 миллиона, скончались от осложнений болезни более 4,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил чуть менее двух миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 35,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 615 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 31,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 20,1 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция - в стране выявлено более 6,3 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с примерно таким же числом заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

На этой неделе в ВОЗ заявили, что требование вакцинации не должно быть условием при поездках за рубеж. Основанием для такой позиции является то, что пока в мире отсутствует равный доступ к вакцинам от коронавируса. Тем не менее, некоторые страны ввели ограничения, связанные с отсутствием прививки.

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