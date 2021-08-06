Путин: Россия считает Австрию одним из ключевых партнеров

Президент принял участие в запуске нового завода "Цемикс" в Башкирии

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске в Абзелиловском районе Башкирии завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" австрийской группы компаний Lasselsberger, передает ТАСС.

В ходе церемонии Путин отметил, что Россия считает Австрию одним из своих ключевых партнеров в Европе.

"Эта страна - один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца", - сказал российский лидер

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что новое предприятие создаст точку промышленного роста в регионе и позволит сократить импорт белого цемента.

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