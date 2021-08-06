ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре

20:44
  • пятница
  • 06 августа 2021

Оттуда в пятницу сбежали пятеро заключенных

Старший помощник подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила об аресте двоих сотрудников изолятора в Истре, откуда в ночь на пятницу сбежали пять заключенных - в том числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.
Подробности дерзкого побега заключенных из изолятора в Истре

"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по городу Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2021 года", - приводит слова Врадий РИА "Новости".

Мавриди обвиняется в убийстве Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверо сбежавших вместе с ним - в совершении кражи.

МВД назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди. Полиция просит всех, кто знает что-либо о его местонахождении, позвонить по телефонам: 02; +74959945064 или +74956097706.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Заключённые
Заключённые
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.