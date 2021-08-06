Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре

Оттуда в пятницу сбежали пятеро заключенных

Старший помощник подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила об аресте двоих сотрудников изолятора в Истре, откуда в ночь на пятницу сбежали пять заключенных - в том числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по городу Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2021 года", - приводит слова Врадий РИА "Новости".

Мавриди обвиняется в убийстве Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверо сбежавших вместе с ним - в совершении кражи.

МВД назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди. Полиция просит всех, кто знает что-либо о его местонахождении, позвонить по телефонам: 02; +74959945064 или +74956097706.

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