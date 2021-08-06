"Реагировать научились, но сбои есть": как прошло совещание Путина по пожарам

Президент в пятницу посетил Челябинскую область

Президент России Владимир Путин посетил Челябинскую область. С борта вертолета глава государства осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы. После этого он провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам Путина, на эти цели государство выделит дополнительные средства. Он подчеркнул, что приоритетом должно быть обеспечение интересов людей.

Прямо с трапа борта №1 в аэропорту Магнитогорска Путин в сопровождении главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера пересаживается в вертолёт. С воздуха осматривают пострадавшие от пожара районы. 14 гектаров, два населенных пункта, более 70 уничтоженных огнём домов.

Президенту важны детали. На столе - карта и увесистая кипа документов, содержание которых обсуждают на выездном совещании. На прямой связи с президентом министры и губернаторы. Из-за аномальной жары пожары этим летом вспыхнули в Челябинской области, Якутии, Карелии, Красноярском Крае и Приангарье, где долгожданные осадки принесли новые проблемы. Из-за паводков в регионе введён режим ЧС.

"Как известно, Россия - самая большая в мире страна по территории, у нас где-то горит, а где-то, наоборот, подтопления. Нужно обратить внимание и на это должным образом. Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть, люди страдают и прежде всего мы сегодня, как и обычно в таких случаях, должны будем посмотреть, поговорить о том, что сделано для поддержки людей. Насколько оперативно эти решения принимаются. У нас в принципе система, нормативная база отработана", - заявил Путин.

Вот так посёлки Джабык и Запасное на юге Челябинской области выглядели совсем недавно. То, что здесь произошло, местные жители называют апокалипсисом. За считанные часы люди лишились всего. В пожаре уцелела лишь кирпичная кладка и остовы машин. По поручению президента власти региона оказали погорельцам материальную помощь.

"Тем, у кого жилье единственное, будет построено или приобретено новое жилье. Самое главное - хочу от лица родителей детей поблагодарить вас за внимание к ситуации, которая у нас сложилась в связи с пожарами. По вашему поручению 102 ребенка эвакуированных из детского лагеря отдохнули в детском центре "Смена" в Анапе и международном центре "Артек" в Крыму", - рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер.

Основная причина возникновения природных пожаров - человеческий фактор. Так, например, по вине туристов пламя разгорелось на острове Путсаари в Карелии, где располагается один из скифов Валаамского монастыря.

"Люди оттуда сигнализируют… Он там стоит, понятно, до сих пор, но там повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще. Дымит", - обратил внимание на проблему президент России.

От главы МЧС звучит предложение, о котором эксперты неустанно говорят уже много лет. "Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъекты", - сказал глава МЧС Евгений Зиничев.

В борьбе с паводками должно помочь укрепление и строительство новых дамб. Напряженная ситуация сейчас в 29 населенных пунктах. Общий ущерб с начала года превысил 7 миллиардов рублей. Впереди - дождливая осень.

"В условиях, когда люди теряют имущество, жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу вас исходить всегда из одного. Логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы", - заявил Путин.

Отсюда и список конкретных поручений по итогам совещания. Часть из них касается оперативной работы. Другие - на перспективу. Впрочем, независимо от сроков исполнения, ключевой принцип один - интересы людей идут в первую очередь.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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