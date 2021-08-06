Путин оценил, как на Россию влияет отсутствие флага и гимна на ОИ

Спортсмены справляются с давлением

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Спортивного арбитража лишить страну флага и гимна на летних Олимпийских играх в Токио имеет политическую окраску, передает ТАСС.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что на качество выступлений спортсменов отсутствие флага не влияет.

Что касается гимна, президент добавил: пусть в мире знакомятся с русской классикой. При победах россиян в Токио звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Вместе с тем президент выразил уверенность в том, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в России после 2022 года.

За два дня до закрытия Игр Россия идет пятой в общем зачете с 17 золотыми, 23 серебряными и 22 бронзовыми медалями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram