"Очень вкусно": Путин похвалил башкирский мед

Башкирия - вторая в России по производству этого продукта

На встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии президент России Владимир Путин похвалил мед, который производится в республике.

"Слышал [о том, что Башкирия славится своим медом], и не только слышал, но и пробовал. Очень вкусно", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что по производству меда Башкирия вторая в стране. На первом месте Приморский край.

Кроме того, президент отметил, что в России уже принят закон о поддержке пчеловодства. Также Путин следующим образом ответил на вопрос, готов ли он продвигать бренд башкирского меда. "А чем мы сейчас занимаемся? Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен".

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