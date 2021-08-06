"Еле дышит": возлюбленная Прохора Шаляпина тяжело переносит ковид

Певец пожаловался, что у его девушки не спадает температура

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что его возлюбленная Татьяна заболела коронавирусной инфекцией и тяжело переносит болезнь. Девушка почти не встает с кровати и еле дышит.

"Таня слегла с ковидом. Еле дышит, температура не спадает. Я круглосуточно дежурю у ее кровати.", - заявил Шаляпин в беседе с kp.ru.

Музыкант признался, что чувствует себя хорошо. Не исключено, что Шаляпина уберегла прививка от ковида.

"Слава Богу, болезнь меня миновала, так как я перед поездкой вакцинировался", - сообщил артист.

Выпускник "Фабрики звезд" Прохор Шяляпин прославился не только своим вокальным талантом, но и романами с обеспеченными дамами. Последней избранницей музыканта стала канадская миллионерша Татьяна Дэвис. Девушка живет в США.

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