ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Еле дышит": возлюбленная Прохора Шаляпина тяжело переносит ковид

21:37
  • пятница
  • 06 августа 2021

Певец пожаловался, что у его девушки не спадает температура

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что его возлюбленная Татьяна заболела коронавирусной инфекцией и тяжело переносит болезнь. Девушка почти не встает с кровати и еле дышит.

"Очень клёвый": внучка Гурченко рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным
"Верх лицемерия": Прохор Шаляпин отреагировал на просьбы звезд о помощи

"Таня слегла с ковидом. Еле дышит, температура не спадает. Я круглосуточно дежурю у ее кровати.", - заявил Шаляпин в беседе с kp.ru.

Музыкант признался, что чувствует себя хорошо. Не исключено, что Шаляпина уберегла прививка от ковида.

"Слава Богу, болезнь меня миновала, так как я перед поездкой вакцинировался", - сообщил артист.

Выпускник "Фабрики звезд" Прохор Шяляпин прославился не только своим вокальным талантом, но и романами с обеспеченными дамами. Последней избранницей музыканта стала канадская миллионерша Татьяна Дэвис. Девушка живет в США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.