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В США объявили о вакцинации от COVID-19 половины граждан

22:08
  • пятница
  • 06 августа 2021

Полностью вакцинированы более 165 миллионов американцев

Директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар сообщил, что в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции полностью привились 50% населения.
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Он добавил, что среднее за сутки число получивших первую дозу вакцины американцев на этой неделе выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в течение последней недели ежедневно делали в среднем около 699 тысяч уколов.

Полностью вакцинированы более 165 миллионов американцев, свыше 193 миллионов получили как минимум одну дозу.

В Штатах используются препараты Pfizer, Moderna и Janssen.

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