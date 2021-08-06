В США объявили о вакцинации от COVID-19 половины граждан

Полностью вакцинированы более 165 миллионов американцев
Директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар сообщил, что в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции полностью привились 50% населения.
Он добавил, что среднее за сутки число получивших первую дозу вакцины американцев на этой неделе выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в течение последней недели ежедневно делали в среднем около 699 тысяч уколов.
Полностью вакцинированы более 165 миллионов американцев, свыше 193 миллионов получили как минимум одну дозу.
В Штатах используются препараты Pfizer, Moderna и Janssen.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram