Путин объявил о повышении НДПИ для металлургов с 2022 года

Президент объяснил решение необходимостью сдержать рост цен на металл внутри России

В России с 2022 года повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия завода "Цемикс".

"Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности", — сказал президент.

Путин, отвечая на вопрос об удорожании стройматериалов в России, объяснил это общемировым ростом цен на продукцию металлургии на фоне сокращения производства из-за пандемии и инфляции, пишет газета "Ведомости". По его словам, этой конъюнктурой пользуются российские металлурги, которые "пытаются извлечь максимальную прибыль". Они вывозят металл за рубеж, что приводит к его дефициту и удорожанию внутри России.

"Можем ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем", — заявил глава государства.

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