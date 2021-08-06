ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил о повышении НДПИ для металлургов с 2022 года

22:32
  • пятница
  • 06 августа 2021

Президент объяснил решение необходимостью сдержать рост цен на металл внутри России

В России с 2022 года повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия завода "Цемикс".

"Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности", — сказал президент.

Путин, отвечая на вопрос об удорожании стройматериалов в России, объяснил это общемировым ростом цен на продукцию металлургии на фоне сокращения производства из-за пандемии и инфляции, пишет газета "Ведомости". По его словам, этой конъюнктурой пользуются российские металлурги, которые "пытаются извлечь максимальную прибыль". Они вывозят металл за рубеж, что приводит к его дефициту и удорожанию внутри России.

"Можем ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем", — заявил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Металлургический завод
Металлургический завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.