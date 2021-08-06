Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки

Майкл Калви получил 5,5 года условно

Мещанский районный суд приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров к условным срокам.

Американский инвестор получил 5,5 года условно. Другой фигурант дела — француз Филипп Дельпаль — 4,5 года условно, передает РИА Новости. Агентство также пишет, что суд прекратил производство по иску 2,5 миллиарда рублей к фигурантам Baring Vostok.

"Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам", - говорится в приговоре судьи Анны Соковой.

Накануне суд признал всех фигурантов виновными по уголовному делу о растрате в банке "Восточный".

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