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Учёный рассказал о случае массового заражения коронавирусом в России

10:04
  • суббота
  • 07 августа 2021

Один больной смог заразить 1,5 тысячи человек

В России зарегистрирован уникальный случай, когда один больной коронавирусом заразил полторы тысячи человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
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По его словам, это был максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране. Обычно один инфицированный уханьским штаммом заражает от двух до трёх человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек.

"Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, то у него есть шанс стать суперраспространителем", - отметил учёный.

Штамм коронавируса "Дельта" сейчас преобладает в России, им заражается подавляющее число инфицированных. Врачи в очередной раз просят граждан соблюдать установленные в регионах санитарные ограничения.

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