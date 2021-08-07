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Сделано сенсационное заявление о судьбе Украины

10:26
  • суббота
  • 07 августа 2021

Ей грозит раздел

На Украине снова заговорили о возможном разделе страны. Такие заявления делаются в Незалежной постоянно, теперь о плане по расчленению  заговорил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Он уверен в том, что Россия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину на части. По словам политика, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые сбиваются в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.

"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем", - сказал Мураев в интервью телеканалу "Наш".

Подобные предположения об организации очередного Майдана на Украине звучат время от времени, но, по мнению большинства политологов, ситуация в Незалежной пока не выглядит революционной.

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