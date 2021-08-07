Россияне завоевали первую олимпийскую медаль в пляжном волейболе

Сегодня разыгрываются 12 комплектов наград

Новые победы наших спортсменов в олимпийском Токио. В пляжном волейболе у России - серебро. Медаль в упорной борьбе отвоевали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Эта награда стала первой в истории страны в данном виде спорта, сообщает "ТВ Центр".

За места на пьедестале борются наши гимнастки сёстры Дина и Арина Аверины. Они уже выступили в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Обстановка на соревнованиях крайне напряжённая, несколько раз оценки судей пришлось оспаривать. Впереди - упражнение с лентой, и спортсменки имеют все шансы завершить этот турнир с медалями.

Россияне 7 августа борются за 12 комплектов наград. Днем всё внимание будет приковано к нашей команде по синхронному плаванию, которой на этой Олимпиаде без преувеличения нет равных.

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