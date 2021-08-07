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Путин дал старт производству на новом заводе в Башкирии

10:54
  • суббота
  • 07 августа 2021

Президент пообщался с коллективом

Блестящие выступления наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, а ещё создание новых рабочих мест, газификация и многие другие актуальные вопросы были в центре внимания Владимира Путина, который накануне, 6 августа поздно вечером прибыл в Башкирию. Президент поучаствовал в запуске нового завода и встретился с работниками предприятия.
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Завод по производству сухих строительных смесей, на открытие которого прибыл глава государства, должен стать важной точкой промышленного роста всей Башкирии. Это совместный проект нашей страны и австрийских инвесторов. Новое предприятие позволит не только сократить импорт белого цемента, но и создаст рабочие места, заполнять которые есть кому.

На встрече с сотрудниками завода, которая прошла уже поздно вечером, Владимир Путин вспомнил о том, что совсем скоро Башкирии предстоит провести финал чемпионата WorldSkills Russia.

Работа становится сложной, но всё более интересной. Вот это движение, к которому мы присоединились и не так давно – WorldSkills - оно стало хорошим толчком в развитии чрезвычайно важной сферы подготовки рабочих кадров.

Говорили не только об успехах промышленности, но и спортивных достижениях. По словам главы государства, решение запретить российские флаг и гимн на токийской Олимпиаде имеет явно политическую окраску, ведь вина в случаях с допингом всегда индивидуальна и должна ложиться на плечи конкретного спортсмена. 

Ну, вот мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов, как мы видим, значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что?! Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Ну не знаю, пусть слушают музыку Чайковского.

Ответив на вопросы рабочих, президент выслушал и главу региона. Во время рабочей встречи затронули темы коронавируса, инвестиций и обманутых дольщиков. Владимир Путин попросил держать этот важный вопрос на контроле.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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