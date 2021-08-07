Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл два региона России

Нечем дышать в Забайкалье

В Якутии МЧС наращивает группировку спасателей для борьбы с лесными пожарами. Огонь уже подошел вплотную к одному из якутских сел, в другом началась эвакуация жителей. Лесной пожар, который ещё называют верховым, уже перекинулся на деревянные сараи и гаражи на окраинах. Посёлок Бясь-кюель отключили от газа и электричества.

Минерализованная полоса, проложенная бригадами "Лесоохраны", от огня защитить не смогла. Пожар перекинулся через объятые пламенем кроны деревьев.

Огонь подбирается и к посёлку Сангар. В район спешно перебрасывают резервы МЧС и военных инженеров. К тушению привлекают и специальную авиацию.

Якутия - самый пожароопасный регион России. В республике действуют 94 крупных лесных очага. Смог затягивает всю округу. И более того - накрывает соседнюю Иркутскую область и Забайкалье. Побороть природные пожары было бы легче, если бы пошли дожди. Но лето выдалось очень жаркое и засушливое и осадков пока не обещают.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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