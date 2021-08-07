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Глава МЧС вылетел в Амурскую область на место стихийного бедствия

11:13
  • суббота
  • 07 августа 2021

Регион переживает вторую волну паводка

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводков введён в нескольких районах Хабаровского края. В ближайшее время ожидается новый подъём уровня воды в Амуре. Авиация МЧС доставила в отрезанные стихией населённые пункты группы спасателей и продукты питания.
В Приамурье резко осложнилась ситуация с паводками

Борьба со второй волной паводка идёт и в соседней Амурской области. Там из-за подтопления эвакуированы жители ещё одного села, сообщает "ТВ Центр".

На месте ситуацию оценил глава МЧС Евгений Зиничев. Он отправился в пострадавшие регионы после совещания с президентом, где обсуждались вопросы оказания им дополнительной помощи.

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