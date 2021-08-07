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Запад развернул кампанию против российских вакцин

11:27
  • суббота
  • 07 августа 2021

Их не пускают на европейский рынок

Почти 40 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса, из них более 30-ти миллионов прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В США объявили о вакцинации от COVID-19 половины граждан

В целенаправленной кампании против российских вакцин обвинил западные страны наш посол в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, несмотря на кризисную ситуацию в своих государствах и готовность Москвы помочь, в Вашингтоне и Брюсселе демонстративно не признают разработки российских учёных и оказывают давление на другие страны, в частности, Бразилию, убеждая их отказаться от наших вакцин.

Тем временем, в самих США число заражений продолжает расти. Наиболее печальные показатели в штатах с низким уровнем вакцинации. Власти Луизианы называют ситуацию ужасной, за последний месяц число госпитализаций выросло в восемь раз, сообщает "ТВ Центр".

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