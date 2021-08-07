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Активисты ОНФ проконтролируют углублённую диспансеризацию переболевших COVID-19

11:51
  • суббота
  • 07 августа 2021

Она стартовала в России

В московском штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся круглый стол, посвящённый вопросам диспансеризации. Медицинское обследование - это основной метод профилактики заболеваний. Вовремя выявленные проблемы позволяют увеличить продолжительность жизни пациентов с хроническими недугами, сообщает "ТВ Центр".
Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

По поручению президента, была организована углублённая диспансеризация для россиян, переболевших коронавирусом. Как заявил академик РАН Александр Румянцев, эта инфекция вызвала так называемое отдалённое расстройство или постковидный синдром. Оно требует специального наблюдения за пациентами и реабилитацию по предупреждению расстройств.

Углублённая диспансеризация проходит во всех регионах. Процесс контролируют активисты Общероссийского народного фронта. Они опрашивают граждан, которые уже прошли медицинский осмотр, а также отвечают на вопросы тех, кто только собирается к врачу. Врач Леонид Рошаль отметил: надо сделать так, чтобы 100 % населения страны и в городах, и в деревнях прошли бы диспансеризацию.

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