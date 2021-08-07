В Москве открылся железнодорожный форум для школьников

Победители отправятся в путешествие
В Москве на территории нового вокзала "Восточный" открылся форум для школьников и студентов, посвящённый пассажирским железнодорожным перевозкам.
Участники конкурсов "Большая перемена" и "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей" предложат свои варианты по улучшению терминала и обсудят развитие внутреннего и международного туризма.
Самые активные смогут отправиться в путешествие по уникальной Кругобайкальской железной дороге.
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